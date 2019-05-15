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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.05.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı! İşte nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı

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YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı! İşte nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı

Yenilenme kararı alınan İstanbul seçimleri için seçmen sandık sorgulama ekranı hakkında konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmenlerin ‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK’nın seçmen sorgulama sistemi üzerinden cevap bulabileceğini ifade etti. Peki, YSK seçmen sandık sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet ve TC ile seçmen sorgulama ekranı

23 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan İstanbul seçimlerinde oy kullanacakları okul ve sandığı merak eden seçmenler, ‘Nerede oy kullanacağım’ sorusuna YSK’nın seçmen sorgulama ekranı üzerinden yanıt bulabilecek. E-Devlet girişi ile ya da YSK.gov.tr üzerinden TC Kimlik numarası ve kimlik bilgileri ile kolayca görüntülenebilen seçmen sandık sorgulama ekranı, seçim gününe kadar açık olacak. Peki, YSK üzerinden ya da E-Devlet aracılığıyla sandık sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YSK SEÇMEN SANDIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il (bu detayı yanlış girerseniz sonuç ), sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.

YSK ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz 

E-DEVLET İLE NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞIM?

En kolay şekilde sandık sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için E-Devlet üzerinde kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız
* Adınız
* Soyadınız
* İl
* İlçe
* Muhtarlık Adı
* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı İşte nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı

Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.

YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı İşte nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı

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