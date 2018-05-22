YSK seçmen sandık sorgulama işlemi! Nerede oy kullanacağım?

Nerede oy kullanacağım sorusu, YSK ve E-Devlet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sandık bilgisi sorgulama işlemiyle birlikte nerede oy kullanacağını öğrenecek olan vatandaşlar, bu işlem için E-Devlet şifresi ve TC Kimlik bilgilerini kullanabilecek. İşte, YSK oy kullanma yeri için vatandaşların merak ettiği bazı detaylar

SANDIK SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.



Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.



* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. “Seçmen Bilgi Kağıdını İndir” düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı “pdf” olarak indirebilirsiniz.

Yurt içi seçmen kaydınız varsa, sandıkların belli olduğu dönemde indirebileceğiniz seçmen bilgi kağıdı aşağıdaki gibidir.

59 MİLYON 391 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK



Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi. Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi. Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.



Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu dile getiren Güven, YSK'nin internet sitesinin engelli erişimine tam anlamıyla uygun hale getirildiğini anlattı. Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını aktardı. Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağına dikkati çekti.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, YSK'nın internet sitesi üzerinden de bu işlemi gerçekleştirebilecek. Bu işlem için Nüfus cüzdanı bilgileri yeterli olacak. Yeni kimlik kartı ile sorgulama da mümkün olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SANDIĞA GİDERKEN BU BELGELERİ UNUTMAYIN

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz. (298/87, 91).

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri seçmenin kimliğinin tespitinde geçerli değildir (298/87).

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır.

Ceza infaz kurumlarında tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden yukarıda sayılan kimlik belgeleri bulunmayanlar için, cezaevi idaresince verilmiş belge, kimlik belgesi yerine geçer (298/87).