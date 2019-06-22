23 Haziran seçmen ve sandık sorgulama! Nerede oy kullanacağım?
Seçime çok kısa bir süre kalması üzere 'Nerede oy kullanacağım' sorusuna yanıt arayan binlerce İstanbullu, 23 Haziran seçimleri için seçmen sorgulama ekranını sorgulamaya devam ediyor. Peki, 23 Haziran İstanbul seçimleri için sandık sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı ve seçim sürecine dair bazı bilgiler
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için artık saatler kalmasıyla birlikte 'Nerede oy kullanacağım?' sorusu da gündemde yer almaya başladı. E-Devlet ya da YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek olan seçmen sandık sorgulama ekranı, nüfus cüzdanı bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, binlerce kişinin merak ettiği YSK seçmen sandık sorgulama ekranı hakkında merak edilen bazı detaylar
YSK SEÇMEN SANDIK SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
YSK seçmen sorgulama ekranı, seçime günler kala nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. E-Devlet girişi ile kolayca öğrenilebilen seçmen sandık sorgulama ekranı, YSK'nin resmi internet sitesinden ise Nüfus Cüzdanı ya da TC Kimlik Kartı bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, YSK seçmen sandık sorgulama ekranı hakkında merak edilen bazı bilgiler
YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama işlemi, yine kurumun resmi internet sitesinden yapılabilecek.
31 Mart seçimlerinden farklı bir girişe sahip olan seçmen sandık sorgulama ekranı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi" başlığı altında görüntülenebilecek. Yeni Kimlik ya da nüfus cüzdanı ile sorgulanabilecek olan sandık bilgisi için 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'TC Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' bilgileri yeterli olacak.
Yeni Kimlik kartı için ise Seri No ve TC Kimlik Numarası bilgileri, sandık sorgulamak için yeterli olacak.
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E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere E-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.
E- Devlet üzerinden seçmen sorgulama işlemi, TC Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.
E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
OY KULLANMA İŞLEMİNDE BU DETAYLARA DİKKAT EDİN
Oy kullanırken 5 adıma dikkat etmeniz, sürecin doğru ilerleyebilmesi için önem arz etmektedir;
1- Oy vermeye giderken TC Kimlik Numarası bulunan; TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Geçici Kimlik Belgesi, Pasaport, Evlenme Cüzdanı, Resmi daireler tarafından verilen kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi yanlarında bulundurmak.
2- Oy pusulası ile birlikte evet mührünü de alıp kabine geçmek.
3- Oy kullandıktan sonra pusulayı zarfa koyup zarfın ağzını kapatmak.
4- Oy zarfını sandığa atmak.
5- Oy kullandığına dair imza atmak.
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