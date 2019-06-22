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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.06.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

23 Haziran seçmen ve sandık sorgulama! Nerede oy kullanacağım?

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23 Haziran seçmen ve sandık sorgulama! Nerede oy kullanacağım?

Seçime çok kısa bir süre kalması üzere 'Nerede oy kullanacağım' sorusuna yanıt arayan binlerce İstanbullu, 23 Haziran seçimleri için seçmen sorgulama ekranını sorgulamaya devam ediyor. Peki, 23 Haziran İstanbul seçimleri için sandık sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, Nerede oy kullanacağım sorusunun cevabı ve seçim sürecine dair bazı bilgiler

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için artık saatler kalmasıyla birlikte 'Nerede oy kullanacağım?' sorusu da gündemde yer almaya başladı. E-Devlet ya da YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek olan seçmen sandık sorgulama ekranı, nüfus cüzdanı bilgileri ile öğrenilebilecek. İşte, binlerce kişinin merak ettiği YSK seçmen sandık sorgulama ekranı hakkında merak edilen bazı detaylar

YSK SEÇMEN SANDIK SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

YSK seçmen sorgulama ekranı, seçime günler kala nerede oy kullanacağım sorusuna yanıt arayan binlerce vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. E-Devlet girişi ile kolayca öğrenilebilen seçmen sandık sorgulama ekranı, YSK'nin resmi internet sitesinden ise Nüfus Cüzdanı ya da TC Kimlik Kartı bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek. İşte, YSK seçmen sandık sorgulama ekranı hakkında merak edilen bazı bilgiler

YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için seçmen sorgulama işlemi, yine kurumun resmi internet sitesinden yapılabilecek. 

31 Mart seçimlerinden farklı bir girişe sahip olan seçmen sandık sorgulama ekranı, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi" başlığı altında görüntülenebilecek. Yeni Kimlik ya da nüfus cüzdanı ile sorgulanabilecek olan sandık bilgisi için 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl', 'TC Kimlik Numarası', 'Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No' bilgileri yeterli olacak. 

Yeni Kimlik kartı için ise Seri No ve TC Kimlik Numarası bilgileri, sandık sorgulamak için yeterli olacak.

SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere E-Devlet kanalıyla ulaşabilecek.

E- Devlet üzerinden seçmen sorgulama işlemi, TC Kimlik No ve E-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

OY KULLANMA İŞLEMİNDE BU DETAYLARA DİKKAT EDİN

Oy kullanırken 5 adıma dikkat etmeniz, sürecin doğru ilerleyebilmesi için önem arz etmektedir;

1- Oy vermeye giderken TC Kimlik Numarası bulunan; TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Geçici Kimlik Belgesi, Pasaport, Evlenme Cüzdanı, Resmi daireler tarafından verilen kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi yanlarında bulundurmak.

2- Oy pusulası ile birlikte evet mührünü de alıp kabine geçmek.

3- Oy kullandıktan sonra pusulayı zarfa koyup zarfın ağzını kapatmak.

4- Oy zarfını sandığa atmak.

5- Oy kullandığına dair imza atmak.

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