YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
YSK seçmen kaydı sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını belirten Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşları uyardı. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
Yüz binlerce vatandaş YSK seçmen sorgulama sistemi üzerinden, kayıtlı oldukları adresleri araştırmaya başladı. Yerleşim yerlerine kayıtlarının olup olmadığını merak eden vatandaşlar, YSK seçmen sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte detaylar.
YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. Seçmenler bu tarihten itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.
YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.
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YSK'DAN SEÇMENLERE UYARI
Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.
Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.
Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur."
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