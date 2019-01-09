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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.01.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

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YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimleri kapsamında seçmen listelerini muhtarlıklarda askıya çıkardı. Bunun yanında vatandaşlar, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını internet üzerinden yapabilecek. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine kısa bir süre kala en çok merak edilen konulardan biri de seçmen kaydı sorgulama oldu. Milyonlarca seçmen, bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını internet üzerinden yapabilecek. İşte, konuya dair detaylar...

YKS SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek. Seçmenler bu tarihten itibaren YSK'nin "www.ysk.gov.tr" adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek.

YSK Seçmen sorgulama ekranı için; Nüfusa kayıtlı olunan il, T.C. Kimlik Numarası, Nüfus Kayıtlı Olduğu Sıra Numarası (Eski ehliyetlerde sayfa olarak tanımlanıyor) bilgileri yeterli olacak.

SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SEÇMEN SORULARI İÇİN YSK ÇAĞRI MERKEZİ

Yüksek Seçim Kurulunca, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırlanan seçim takvimi işliyor. Takvime göre, mahalli idareler seçimi için 4 Ocak'ta askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

Seçmenlerin askı sürecinde listeleri kontrol etmesi gerekiyor. Askı listelerini muhtara gitmeden kontrol etmek isteyen vatandaşlar, YSK'nin internet sitesinden, e-devlet kapısı üzerinden ve seçmen sorgulama mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol yapabilecek.

YSK tarafından vatandaşların seçime ilişkin sorularına yanıt bulabilmesi için 2014'te kurulan çağrı merkezi, 30 kişilik bir ekiple 7 gün 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar, "444 9 975" numaralı çağrı merkezini arayarak, seçmen kaydını sorgulayabiliyor, nerede oy kullanacağını, seçim takvimindeki süreçler ve seçime ilişkin her türlü sorusuna yanıt alabiliyor.

Öte yandan, YSK'nin internet sitesinden, telefon bilgisi ve elektronik posta adresini sisteme kaydeden yaklaşık 1,7 milyon vatandaşa SMS, 1 milyondan fazla vatandaşa da elektronik posta gönderiliyor Mesaj içeriklerinde askı dönemine ilişkin bilgilendirme, kişinin nerede oy kullanacağı, hangi belgelerin gerekli olduğu, oy verirken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgiler yer alıyor. YSK, seçime kadar sürecin sağlıklı işleyebilmesi için kendi personelini de SMS ve elektronik postalarla sürekli bilgilendirecek. Bu kapsamda seçim takvimi gün gün personelle paylaşılıyor.

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