Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>YSK seçimi 'kokpit'ten izleyecek

    YSK seçimi 'kokpit'ten izleyecek

    Oya ARMUTÇU
    23.06.2018 - 01:54 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak çifte seçime ilişkin altyapı çalışmalarını tamamladı. YSK Başkanı Sadi Güven, YSK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları seçim sonuçlarını ‘Kokpit’ adı verilen ekran üzerinden izleyecek.

    YSK’nın kendi mühendisleri tarafından hazırlanan yazılım, seçim sonuçlarının yurtiçi ve yurtdışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları detayında eşzamanlı izlenebilmesine imkân veriyor. Yurtdışından gelen uluslararası gözlemcilere, basın kuruluşlarına ve talep eden siyasi partilere de bu ekran açılıyor. Bu kapsamda SEÇSİS Veri Merkezi’nde seçim sonuçlarını eşzamanlı izlemek amacıyla siyasi partilerin bilişim uzmanları YSK’ya davet ediliyor. İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren burada bulunan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.

    TUTANAKLAR DA
    ‘Kokpit’ üzerinden ayrıca sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK’ya gönderilmesi süreci de takip edilebiliyor. YSK, bu uygulama dışında isteyen siyasi partilere sonuçları web servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor. Sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurtiçi seçim çevreleri birleştirme, yurtdışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneline ilişkin ıslak imzalı tutanak ve belgeler de YSK’ya geldiği anda eş zamanlı olarak Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle de paylaşılıyor.

    SEÇİM E-POSTASI
    YSK, sitesine girip mail adreslerini bırakan vatandaşlara da seçime ilişkin son dakika uyarılarını içeren e-posta gönderiyor. YSK’nın e-posta’sında oy verme sırasında vatandaşlardan yanlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik ve seçmen bilgi kâğıdı bulundurmaları, bilgi kâğıdı ulaşmadıysa, ‘Nerede oy kullanacağım’ bölümünden, ‘e-Devlet kapısından’ veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından kendileri ve aynı hanede oturan yakınlarının oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenmeleri uyarısı yapıldı.

    Etiketler: secim2018 , erken seçim , gazetehaberleri , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri