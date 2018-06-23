YSK seçimi 'kokpit'ten izleyecek

YSK’nın kendi mühendisleri tarafından hazırlanan yazılım, seçim sonuçlarının yurtiçi ve yurtdışı il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları detayında eşzamanlı izlenebilmesine imkân veriyor. Yurtdışından gelen uluslararası gözlemcilere, basın kuruluşlarına ve talep eden siyasi partilere de bu ekran açılıyor. Bu kapsamda SEÇSİS Veri Merkezi’nde seçim sonuçlarını eşzamanlı izlemek amacıyla siyasi partilerin bilişim uzmanları YSK’ya davet ediliyor. İl ve ilçe seçim kurulları, oy verme işleminin bitiminden itibaren burada bulunan siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlara da ekranı açıyor.



TUTANAKLAR DA

‘Kokpit’ üzerinden ayrıca sandık başında tutulan ıslak imzalı tutanakların taranıp YSK’ya gönderilmesi süreci de takip edilebiliyor. YSK, bu uygulama dışında isteyen siyasi partilere sonuçları web servis ya da harici bellek ile ham veriler halinde veriyor. Sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe birleştirme tutanağı, il birleştirme tutanağı, yurtiçi seçim çevreleri birleştirme, yurtdışı seçim çevreleri birleştirme ve ülke geneline ilişkin ıslak imzalı tutanak ve belgeler de YSK’ya geldiği anda eş zamanlı olarak Sandık Sonuç Paylaşım Sistemi üzerinden talep eden siyasi partilerle de paylaşılıyor.



SEÇİM E-POSTASI

YSK, sitesine girip mail adreslerini bırakan vatandaşlara da seçime ilişkin son dakika uyarılarını içeren e-posta gönderiyor. YSK’nın e-posta’sında oy verme sırasında vatandaşlardan yanlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik ve seçmen bilgi kâğıdı bulundurmaları, bilgi kâğıdı ulaşmadıysa, ‘Nerede oy kullanacağım’ bölümünden, ‘e-Devlet kapısından’ veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından kendileri ve aynı hanede oturan yakınlarının oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenmeleri uyarısı yapıldı.