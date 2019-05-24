‘YSK şaibeleri teyit etti’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulduklarını belirterek, “YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.
Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “YSK, kararının gerekçelerini açıklamıştır. MHP, YSK’nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli bulmaktır. Bilinmelidir ki, seçim hukuku özü itibariyle bir şekil hukukudur. Bu nedenle kanun hükümlerine uygun davranmak esastır, herkes için bağlayıcıdır. Seçimle ilgili kurulların teşkilinde kanunun amir hükümlerine bağlılık seçim hukukunun temeli ve vazgeçilmez ilkelerindendir. YSK, şaibeleri teyit etmiş, sandık yolsuzluğunu ortaya çıkarmıştır. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına müessir ölçüde etki edecek hukuksuzluk ve sandık usulsüzlüklerinden dolayı YSK’nın 6 Mayıs 2019 tarihli seçim iptal kararının ne kadar gerçekçi ve vicdanları rahatlatan bir karar olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir.
MHP, 23 Haziran günü İstanbul’da bekanın, umudun, huzurun, kardeşliğin, sağduyunun kazanacağına inanmaktadır. İstanbul ehline emanet edilecektir. Kaldı ki gayemiz, gayretimiz kesinlikle budur.
16 İL BAŞKANIYLA TOPLANTI
MHP Lideri, İstanbul’da 130 bin üzerinde hemşerisi yaşayan 16 ilin başkanıyla, dün parti genel merkezinde bir araya geldi. Bahçeli, çoğunluğunu Doğu illerinin oluşturduğu il başkanlarından, İstanbul’daki seçmenlerle “yüz yüze iletişim kurmalarını” istedi. “Kürt kökenli yurttaşların özellikle PKK ve HDP’den ayrı tutulması gerektiğini” vurgulayan Bahçeli’nin, “Kürt kökenli kardeşlerimize ulaşın ve istismarlarına izin vermeyin. Biz kardeşiz. Hep böyleydik, böyle olacağız. Kardeş kavgasından yana değiliz. Tarihi sorumluluğumuz var. ‘Hemşeri Hareketi’ memleketimizin birlik ve beraberliği için seferber olmuştur” dediği öğrenildi.
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