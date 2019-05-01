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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
01.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK rapor bekliyor

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YSK rapor bekliyor

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi başvurusunda ilçe seçim kurullarının incelemesini istediği usulsüz seçmenlerle, memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili araştırmanın uzayabileceği ve kararın haftaya sarkabileceği belirtildi.

MUHTARLIK SEÇİMİNİ ETKİLEMEZ

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel Hürriyet’e yaptığı açıklamada sandık kurullarındaki usulsüzlük gerekçesine dayalı YSK’nın vereceği olası bir iptal kararının, tüm İstanbul seçimlerini etkilemeyeceğini söyledi. Özel, şu değerlendirmeleri yaptı: “İstanbul’da diğer seçimlerin olağan ve olağanüstü itiraz süreçleri tamamlandı ve o seçimler kesinleşti. İptal kararı verilmesi halinde, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle iptal edilen Keskin, Honaz gibi yerlerdekiyle aynı şekilde İstanbul seçiminde de uygulama yapılır. İstanbul’da bir iptal kararı verilmesi halinde bu karar Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı açısından sonuç doğurur. Bu seçimler yenilenir. Bu iptal kararı, Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği seçimlerini, muhtar seçimini yani diğer tüm İstanbul’u bağlamaz. Çünkü o seçimler kesinleşti.” Özel, İstanbul’daki ilçe seçim kurullarının, ara kararlar doğrultusunda incelemelerini beş günlük süre içinde tamamlamamaları halinde, YSK’nın ‘beklemem’ demeyeceğini ve bu sürenin kesin olmadığını söyledi. Özel, incelemelerin uzaması halinde, YSK’nın İstanbul itirazlarını görüşmesi ve karar vermesinin haftaya kalabileceğini söyledi.

CHP TEMSİLCİSİ: REDDEDİLECEK

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ise YSK’nın 31 Mart seçim sürecinde sandık kurullarına dönük verdiği kararlar ışığında AK Parti ve MHP’nin İstanbul seçimlerine dönük olağanüstü itirazlarının reddedilmesi gerektiğini savundu. Yakupoğlu, “AK Parti yeniden bir mağdur olma çabası içine girdi. YSK’nın kararları ışığında bu itirazlar reddedilecektir” dedi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr Hikmet Sami Türk ise seçim sonuçlarının hâlâ ilan edilmemesi nedeniyle YSK’yı eleştirdi. Türk, “YSK, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını ‘makul süre’ içinde ilân etmek zorundadır. En iyimser yorumla bu süre dolmak üzeredir” dedi.

İstanbul’da dün 36 ilçe seçim kurulunun incelemesini tamamlayıp raporlaştırarak YSK’ya gönderdiği belirlendi. Diğer ilçe seçim kurullarının araştırmayı sürdürdüğü, bazılarının YSK tarafından verilen 5 günlük süreyi aşabileceği belirlendi.
Raporlar tamamlanırsa, en erken önümüzdeki cuma ya da cumartesi günü nihai kararın verileceği toplantının yapılabileceği kaydediliyor. Aksi bir durumda ise YSK’nın İstanbul itirazlarını pazartesi görüşmeye başlaması bekleniyor.

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