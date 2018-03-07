YSK personel alımı başvuruları başladı - İşte başvuru formu

YSK’nın mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, arşiv memuru, sekreter, bekçi, şoför, hizmetli, dağıtıcı, teknisyen ve zabıt katibi kadrolarına ilanda belirtilen lise, önlisans ve lisans bölümlerinden mezun olan memur adayları başvurabilecek. YSK personel alımı başvuruları 16 Mart tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00’de) sona erecek.



Başvurular Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacak.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



YSK personel alımına başvuru şartları; 657 sayılı DMK’nın 48 inci maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak, 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak şeklinde ilan edildi.

YSK PERSONEL BAŞVURU FORMU

BAŞVURU FORMUNDA DİKKAT EDİLECEKLER

1) Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2) Atama başvuru formunda adayın beyanı esas alınacaktır. (Adayın beyan ettiği adli sicil ve askerlik durumu bilgileri doğruluğu yetkili askeri ve adli mercilerden kurum tarafından teyit edilecektir.)

3) Atama başvuru formunda seçilen 2016 KPSS puan türü, başvuru sırasında ÖSYM Bilgi Servisinden kontrol edilerek sadece 70 ve üstü puanı olan başvurular kabul edilmektedir.

4) Gerçeğe aykırı bilgi verildiği ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5) Zorunlu olmayan seçenekler seçildiğinde çift tıklayarak seçilmedi yapılabilir.(Örneğin Askerlik Durumu)

6) Başvuru sonunda verilecek başvuru no kaybedilmemelidi