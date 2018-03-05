YSK memur alımı | Yüksek Seçim Kurulu 549 memur alacak

Yüksek Seçim Kurulu, bünyesindeki personel açığını gidermek ve kadrosunu güçlendirmek için, çeşitli bölümlerde görevlendirmek üzere 549 memur alımı yapacağını duyurdu. YSK'nın merkez ve taşra teşkilatlarına yapacağı bu alım için şartlar belli olmaya başladı. YSK'nın ilanına başvurmak isteyen adayların ilan hakkında detaylı bilgi öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki YSK'nın ilanına başvuru şartları neler? Yüksek Seçim Kurulu'nun açtığı ilana kimler başvuru yapabilir? YSK hangi alanlarda personel alımı yapacak?

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR ALIMI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, lise, önlisans ve lisans mezunu toplam 549 memur alacak. Adaylar söz konusu ilana, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesi olan "www.ysk.gov.tr"de yer alan müracaat formunu kullanarak yapabilecek. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek.

2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır. Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

YSK MEMUR ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Söz konusu personel alım ilanında "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, arşiv memuru, sekreter, bekçi, şoför, hizmetli, dağıtıcı, teknisyen ve zabıt katibi" kadroları için branş dağılımı yayımlandı. YSK memur alımı için genel şartların yanı sıra özel şartlar da aranıyor. Adaylar özel şartlara aşağıdaki başvuru kılavuzundan ulaşabilirler. bilgisi var, işte sayı sayı alınacak memurların branş dağılımı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Taşra Teşkilatına;

345 Zabıt katibi

81 teknisyen

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez Teşkilatına;

4 Santral Memuru

6 Sekreter

6 Bekçi

15 Şoför

18 Hizmetli

2 Dağıtıcı

6 Mühendis

6 istatikçi

9 Programcı

12 Çözümleyici

3 teknisyen

3 Bilgisayar İşletmeni

30 V.H.K.İ

3 Arşiv memuru

YSK'NIN İLANINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bekçi, Hizmetli, Arşiv memuru, Santral Memuru, Şoför, Dağıtıcı, Zabıt Katibi, Veri Hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları için en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. Bu kadrolara müracaat edecek adayların, yukarıda sıralanan genel şartların yanında başvuruda bulundukları kadrolara ait istenen özel niteliklere de uyması gerekmektedir.

İLANA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu Merkez ve Taşra Teşkilatına görevlendirilmek üzere alımı yapılacak memur alım ilanına başvurular 7-16 Mart tarihleri arasında YSK'nın kurumsal internet sitesinde www.ysk.gov.tr yer alan müracaat formunun elektronik ortamda doldurulması suretiyle yapılacaktır.

YSK MEMUR ALIM KILAVUZUNUN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ