YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) memur alımı için yapılan sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Toplam, 255 kişiyi kadrosunda istihdam edecek olan YSK, bu isimleri belirlemek üzere sözlü mülakat aşamasını gerçekleştirecek. Peki, YSK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler
YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Mühendis, çözümleyici, programcı, teknisyen ve daha birçok pozisyonda yapılacak olan YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları, tüm mülakatların tamamlanmasıyla birlikte öğrenilebilecek. Peki, YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
YSK MEMUR ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
23 Ekim tarihinde açıklanan mülakat listesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Mülakatlar aşağıdaki tarih aralığında gerçekleştirilecek;
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alanında 1-4 Kasım 2019
Bilgisayar işletmeni alanında 4 Kasım 2019
Sekreter alanında 4 Kasım 2019
Santral Memuru alanında 4 Kasım 2019
Kaloriferci pozisyonunda 5 Kasım 2019
Hizmetli pozisyonunda 5 Kasım 2019
Şoför pozisyonunda 6 Kasım 2019
Zabıt Katibi alanında 6-26 Kasım 2019
Hizmetli alanında 26 Kasım-2 Aralık 2019
Mühendis alanında 3 Aralık 2019
Çözümleyici alanında 3 Aralık 2019
Teknisyen alanında 3 Aralık 2019
Programcı alanında 4 Aralık 2019
Bu bilgiler ışığında YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçlarının 9 Aralık 2019 tarihinde açıklanacağı söylenebilir.
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