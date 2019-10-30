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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.10.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) memur alımı için yapılan sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Toplam, 255 kişiyi kadrosunda istihdam edecek olan YSK, bu isimleri belirlemek üzere sözlü mülakat aşamasını gerçekleştirecek. Peki, YSK memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Mühendis, çözümleyici, programcı, teknisyen ve daha birçok pozisyonda yapılacak olan YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçları, tüm mülakatların tamamlanmasıyla birlikte öğrenilebilecek. Peki, YSK  memur alımı sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

YSK MEMUR ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Ekim tarihinde açıklanan mülakat listesinin ardından gündemde yer almaya başladı. Mülakatlar aşağıdaki tarih aralığında gerçekleştirilecek;

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alanında 1-4 Kasım 2019
Bilgisayar işletmeni alanında 4 Kasım 2019
Sekreter alanında 4 Kasım 2019
Santral Memuru alanında 4 Kasım 2019
Kaloriferci pozisyonunda 5 Kasım 2019
Hizmetli pozisyonunda 5 Kasım 2019
Şoför pozisyonunda  6 Kasım 2019
Zabıt Katibi alanında 6-26 Kasım 2019
Hizmetli alanında 26 Kasım-2 Aralık 2019
Mühendis alanında 3 Aralık 2019
Çözümleyici alanında 3 Aralık 2019
Teknisyen alanında 3 Aralık 2019
Programcı alanında 4 Aralık 2019

Bu bilgiler ışığında YSK memur alımı sözlü mülakat sonuçlarının 9 Aralık 2019 tarihinde açıklanacağı söylenebilir. 

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