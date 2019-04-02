Yıldırım, özetle şunları söyledi:

ARADAKİ FARK 25 BİN

“Seçimleri yaptık. Şu an itibarıyla 14 sandık daha sayılacak ve geldiğimiz noktada yaklaşık olarak 25 bin civarında rakip aday Ekrem İmamoğlu bizden daha fazla oy almış görünüyor. Şüphesiz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) mazbatayı kime verirse başkan o olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sürecin de devam ettiğini söylemekte fayda var. 319 bin 500 iptal oy var. İptal oylar aradaki fark 10 katından fazla gözüküyor. Sayın İmamoğlu 2014’ü örnek veriyor ama orada bir şeyi eksik bırakıyor. 2014 seçiminde iptal oylar 440 bin, aradaki fark 660 bin idi. Yani iptal oyların tamamını kazanan adaya yazsanız bile yetmiyor. Burada ise iptal oylar aradaki farkın 10.5 katı. Takdir edersiniz ki bu sonucu çok değiştirebilir. Daha iyi anlaşılsın diye şunu söylemekte yarar görüyorum. 31 bin 136 sandık var, her sandıkta bir tane oy yanlış yazılmış olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla.

BİZE GELEN SONUÇLAR ÜZERİNE AÇIKLADIK

Evet, biz AK Parti olarak bugüne kadar 14 seçim yaptık. Bu 15’inci seçimimiz. Her seferinde de partimizin tecrübeli kadroları sandık başlarında sandık sonuç tutanaklarını alırlar ve bu veriler teşkilatımıza gelir, bu veriler işlenir ve biz Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) önce resmi olmayan sonuçları belirleriz. Dün 23.25 itibarıyla elimize gelen sonuçlarda da böyle bir durum gördük ve bunun üzerine çıktık seçimin sonucunu açıkladık. Dolayısıyla ondan bu tarafa yaşanan gelişmeler bizim için de yeni bir durumdur bu konunun da aydınlığa kavuşmasında yarar görüyorum. İstanbul halkına ben teşekkür ediyorum. Milyonlarca insanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz.”

BEKLENEN BİR ŞEY DEĞİLDİ

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Binali Yıldırım, “Aldığınız oyu nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, “İstanbul halkının takdiridir. Oyu veren İstanbullulardır. Onların takdiri başımızın, gözümüzün üstündedir. Tabii ki 2 adayın aldığı oyun birbirine bu kadar yakın olması çok beklenen bir şey değildir. Ancak partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki süreci devam ettirecek. Sonunda Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan odur” yanıtını verdi.

SEÇİMİN TEKRARI OLUR MU?

“Seçimlerin tekrarı gibi bir durum söz konusu mu?” sorusu üzerine Binali Yıldırım, “Arkadaşlar, böyle bir şeyler bizim takdirimizde değildir. Yani şu anda seçim, Yüksek Seçim Kurulu’nun veya il, ilçe seçim kurullarının ukdesine geçmiştir. Biz, İstanbullu söyleyeceğini söylemiştir, biz de bu vesileyle tüm oy veren vermeyen İstanbullu hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.



