YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İYİ Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.



Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

PARTİ ŞEHİR SIRA ESKİ ADAY YENİ ADAY

AK Parti Adana 8 Samir Altunkaynak Mehmet Akif Dostbil

HDP Adana 10 İbrahim Yakut Eser Çapar

HDP Adıyaman 5 Mehmet Selim Özbek İsmet Ardıç

İyi Parti Afyonkarahisar 5 Alper Yağcı Merve Balandı

HDP Ağrı 3 Talha Kaya Abdullah Koç

Vatan Partisi Ankara 1. Bölge 6 Hasan Fırat Kayaönü Ali Yüksel

MHP Ankara 2. Bölge 9 Vedat Köseoğlu İlkay Uyar Kaba

HDP Ardahan 2 Yaşar Kaya Öztürk Polat

Bağımsız Balıkesir 1 Engin Günaydın

İyi Parti Bilecik 2 Batuhan Atalay Merve Bektaş

Saadet Partisi Bingöl 3 Vural Koşunkartay Ahmet Turan Tursun

HDP Bursa 1. Bölge 10 Zeki Soyuşen Mehmet Zahir Sarıtaş

Saadet Partisi Bursa 1. Bölge 6 Cengiz Arslan Ersin Göktepe

Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 3 Ebrar Gülsüm Aygün Hamza Aygün

Saadet Partisi Bursa 2. Bölge 4 Hamza Aygün Ensari Altınışık

HDP Çankırı 2 Hüseyin Yekta Erpolat Dilan Çetin

MHP Diyarbakır 2 Rabia Görmez Abdulkadir Aytekin

Saadet Partisi Diyarbakır 9 Fatih Yokuş

Saadet Partisi Diyarbakır 10 Ayşe Dağ

Saadet Partisi Diyarbakır 11 Yunus Yıldırım

Saadet Partisi Diyarbakır 12 Zeki Dilek

İyi Parti Edirne 1 Mehmet Akalın İmren Çakırlar

CHP Elazığ 5 Mesut Başkan Kadir Metin Öztürk

Vatan Partisi Eskişehir 7 Ayçan Aybüke Yıldırım Nalan Bekman

İyi Parti Eskişehir 5 Emre Demir Erkan Bursalı

HÜDA PAR Hakkari 1 Cemal Demirayak Yalçın Tay

HDP Gaziantep 8 Umut Baran Mizgin Yaman

HDP İstanbul 1. Bölge 18 Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek

HDP İzmir 1. Bölge 14 Hayri Etyemez Kerem Ay

Saadet Partisi Karabük 2 Mehmet Yüce Hüsnü Latif Alper

HDP Kocaeli 8 Ferhat Demirelli Necmettin Doğrul

HDP Kocaeli 10 Damla Bağcı Maşallah Beyret

Saadet Partisi Kocaeli 11 Fatma Betül Uludağ Sevil Ertatar

İyi Parti Konya 10 Nazmi Sırıt Oğuz Şimşek

İyi Parti Konya 14 Derya Özgülcü Abdullah Mahmut Tunçez

HDP Malatya 6 Sinan Öztürk Yusuf Bozkuş

HDP Manisa 1 Lezgin Botan Sırrı Sakık

Saadet Partisi Şanlıurfa 3 Hüseyin Mete Rıdvan Söylemez

Vatan Partisi Şırnak 3 Büşra Şahin Yiğit Alp Yurdakul

