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    YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

    AA
    31.05.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi. Buna göre, AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İYİ Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

    Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

    Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.

    AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İYİ Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

    Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

    Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi.

    Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.

     

     

     

     

    Geçici milletvekili adayı listesinde olan ancak kesin milletvekili aday listesinde bulunmayan ve yerine konulan isimler ve kentleri şöyle:

    PARTİ             ŞEHİR               SIRA                ESKİ ADAY                 YENİ ADAY
    AK Parti           Adana                8                      Samir Altunkaynak      Mehmet Akif Dostbil
    HDP                Adana                10                     İbrahim Yakut              Eser Çapar
    HDP                Adıyaman           5                      Mehmet Selim Özbek  İsmet Ardıç
    İyi Parti            Afyonkarahisar    5                     Alper Yağcı                  Merve Balandı
    HDP                 Ağrı                     3                     Talha Kaya                   Abdullah Koç
    Vatan Partisi    Ankara                1. Bölge 6       Hasan Fırat Kayaönü   Ali Yüksel
    MHP                Ankara 2. Bölge  9                     Vedat Köseoğlu           İlkay Uyar Kaba
    HDP                Ardahan               2                     Yaşar Kaya                  Öztürk Polat
    Bağımsız        Balıkesir               1                                                          Engin Günaydın
    İyi Parti           Bilecik                   2                     Batuhan Atalay             Merve Bektaş
    Saadet Partisi Bingöl                   3                     Vural Koşunkartay        Ahmet Turan Tursun
    HDP                Bursa                   1. Bölge 10      Zeki Soyuşen               Mehmet Zahir Sarıtaş
    Saadet Partisi Bursa                   1. Bölge 6        Cengiz Arslan               Ersin Göktepe
    Saadet Partisi Bursa                   2. Bölge 3        Ebrar Gülsüm Aygün    Hamza Aygün
    Saadet Partisi Bursa                   2. Bölge 4        Hamza Aygün               Ensari Altınışık
    HDP               Çankırı                  2                      Hüseyin Yekta Erpolat   Dilan Çetin
    MHP               Diyarbakır             2                      Rabia Görmez               Abdulkadir Aytekin
    Saadet Partisi Diyarbakır            9                                                             Fatih Yokuş
    Saadet Partisi Diyarbakır            10                                                           Ayşe Dağ
    Saadet Partisi Diyarbakır            11                                                           Yunus Yıldırım
    Saadet Partisi Diyarbakır            12                                                           Zeki Dilek
    İyi Parti           Edirne                   1                        Mehmet Akalın             İmren Çakırlar
    CHP                Elazığ                   5                        Mesut Başkan              Kadir Metin Öztürk
    Vatan Partisi   Eskişehir               7                        Ayçan Aybüke Yıldırım Nalan Bekman
    İyi Parti           Eskişehir               5                        Emre Demir                  Erkan Bursalı
    HÜDA PAR     Hakkari                 1                        Cemal Demirayak         Yalçın Tay
    HDP                Gaziantep             8                        Umut Baran                  Mizgin Yaman
    HDP                İstanbul 1. Bölge 18                        Kuvvet İhsan Lordoğlu Alican Çağrı Gökçek
    HDP                İzmir 1. Bölge      14                        Hayri Etyemez              Kerem Ay
    Saadet Partisi Karabük                2                         Mehmet Yüce Hüsnü    Latif Alper
    HDP                Kocaeli                 8                          Ferhat Demirelli            Necmettin Doğrul
    HDP                Kocaeli                10                         Damla Bağcı                 Maşallah Beyret
    Saadet Partisi Kocaeli                 11                         Fatma Betül Uludağ     Sevil Ertatar
    İyi Parti            Konya                  10                         Nazmi Sırıt                   Oğuz Şimşek
    İyi Parti            Konya                  14                         Derya Özgülcü             Abdullah Mahmut Tunçez
    HDP                Malatya                 6                          Sinan Öztürk                Yusuf Bozkuş
    HDP                Manisa                  1                          Lezgin Botan                Sırrı Sakık
    Saadet Partisi Şanlıurfa               3                           Hüseyin Mete               Rıdvan Söylemez
    Vatan Partisi   Şırnak                   3                           Büşra Şahin                  Yiğit Alp Yurdakul
     

    YSK kesin aday listesinde 38 yeni isim

    Etiketler: kesin aday listesi , gündem
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