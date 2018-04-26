YSK kararlarÄ± Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan 290 sayÄ±lÄ± karar gÃ¶re, kÄ±rk yaÅŸÄ±nÄ± doldurmuÅŸ, yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim yapmÄ±ÅŸ ve milletvekili yeterliliÄŸine sahip TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterilebilecek.Â

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi 5 yÄ±lla sÄ±nÄ±rlÄ± olacak. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilebilecek.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, siyasi parti gruplarÄ±, en son yapÄ±lan milletvekili genel seÃ§imlerinde toplam geÃ§erli oylarÄ±n tek baÅŸÄ±na veya birlikte en az yÃ¼zde 5'ini almÄ±ÅŸ siyasi partiler ile en az yÃ¼z bin seÃ§men, aday gÃ¶sterebilecek.Â

Aday gÃ¶sterilmek kiÅŸinin yazÄ±lÄ± muvafakatine baÄŸlÄ± olacak. Aday gÃ¶sterme sÃ¼resinin sona erdiÄŸi tarihten itibaren hiÃ§bir ÅŸekilde yeni aday gÃ¶sterilemeyecek. Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, YSK tarafÄ±ndan ilgili siyasi partiye eksiklerin giderilmesi iÃ§in beÅŸ gÃ¼n sÃ¼re verilecek. Eksiklerini verilen sÃ¼re iÃ§inde gidermeyen siyasi partiler, aday gÃ¶stermekten vazgeÃ§miÅŸ sayÄ±lacak.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in siyasi partilerce yapÄ±lacak baÅŸvurular, YSK tarafÄ±ndan kabul edilen, CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde uygulanacak seÃ§im takvimine gÃ¶re, 1 MayÄ±s 2018 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayÄ±p 5 MayÄ±s 2018 Cumartesi saat 17.00'ye kadar YSK'ye yapÄ±lacak. 13 MayÄ±s 2018 Pazar gÃ¼nÃ¼ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanacak.Â

Genel oyla yapÄ±lacak seÃ§imde, geÃ§erli oylarÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunu alan aday cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilecek. Ä°lk oylamada bu Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanamamasÄ± halinde bu oylamayÄ± izleyen ikinci pazar gÃ¼nÃ¼ ikinci oylama yapÄ±lacak.Â

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- Ä°TTÄ°FAK PROTOKOLÃœNDE DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILABÄ°LECEKÂ

YSK'nin 291 sayÄ±lÄ± kararÄ±na gÃ¶re de seÃ§im ittifakÄ±, YSK tarafÄ±ndan belirlenip ilan edilen seÃ§imlere katÄ±lma yeterliliÄŸini taÅŸÄ±yan siyasi partiler arasÄ±nda yapÄ±labilecek.Â

Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partilerin, 6 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n imzalarÄ±nÄ± ihtiva eden ittifak protokolÃ¼nÃ¼ YSK'ye teslim etmeleri gerekecek. Ä°ttifak yapacak siyasi partiler, 19 MayÄ±s saat 17.00'ye kadar aynÄ± usulle ittifak protokolÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapabilecek.Â

Ã–te yandan, kararÄ±n ekinde seÃ§im ittifakÄ± protokol taslaÄŸÄ±nÄ±n bir Ã¶rneÄŸine de yer verildi.Â

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- SEÃ‡MENE, ADAY TEKLÄ°FÄ°NDE BULUNDUÄžUNA DAÄ°R BELGE VERÄ°LECEKÂ

YSK'nin 292 sayÄ±lÄ± kararÄ±na gÃ¶re ise seÃ§menler adaylÄ±k teklifi iÃ§in kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± ilÃ§e seÃ§im kuruluna bizzat baÅŸvuracaklar.Â

BaÅŸvuranÄ±n seÃ§men niteliÄŸine sahip olduÄŸu ve daha Ã¶nce aday teklifinde bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildikten sonra, ilan edilen listedeki kiÅŸiler arasÄ±nda tercih yaptÄ±rÄ±larak adayÄ±n bilgilerini ihtiva eden form imzalatÄ±lÄ±p elektronik ortamda da kaydedilecek.Â

BaÅŸvuran seÃ§mene, aday teklifinde bulunduÄŸuna dair belge verilecek. Aday gÃ¶sterme formlarÄ±, elektronik ortamda YSK'ye iletilecek ve fiziki olarak ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±nda saklanacak.