YSK kararı sonrası Akşener'le ilk görüşme
Â CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi’nde ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu ve Akşener, 6 Mayıs’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. Görüşmede, YSK’nın yenileme kararı değerlendirilecek ve 23 Haziran’daki İstanbul seçimleri için yapılacak hazırlıklar ele alınacak.
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