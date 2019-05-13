YSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti
GeriGündem YSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
13.05.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

YSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YSK, İYİ Parti’nin Mustafakemalpaşa itirazını reddetti

YSK, İYİ Parti'nin Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin sandık kurullarının memur üyelerden oluşmaması nedeniyle Mustafakemalpaşa ilçesi seçiminin iptali için yaptığı başvuruyla ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi için yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

İYİ Parti, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sandık kurullarının kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından teşkil edilmesi nedeniyle olağanüstü itiraz sürecinde seçimin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu. YSK, bu istemi reddetmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, YSK'nin, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlileri arasından teşkil edilmemesi durumunun seçimin iptaline sebep olabileceği konusundaki İstanbul kararı üzerine bugün YSK'ye tekrar başvurdu. Başvuruda, Mustafakemalpaşa ilçesiyle ilgili ret kararının, YSK'nin İstanbul kararı doğrultusunda tekrar değerlendirilmesi istendi.

Kurul, YSK kararlarının kesin olması nedeniyle oy birliğiyle bu istemi reddetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

YSK'dan CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarına ret

Antalya'da yüz kızartan olay! Öğretmenine yazdığı mektupta ortaya çıktı

YSK'nın kararına ilk yorum

Binali Yıldırım 'İstanbullulara müjdeli haber' yazarak paylaştı