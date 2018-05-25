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    YSK incelemeyi tamamladı... İki partiye kritik liste uyarısı

    Nuray BABACAN/ANKARA
    25.05.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu, siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamladı. Tüm adaylar, gerekli evraklar, aday olma şartları açısından incelemeden geçirildi. Yapılan incelemeden sonra eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarak partilere uyarı yazısı gönderildi. HDP'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, Saadet Partisi'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu iddia edildi. Bu eksikliklerin 30 Mayıs’a kadar giderilmesi istendi.

    YSK incelemeyi tamamladı... İki partiye kritik liste uyarısıEVRAK EKSİKLİKLERİ VAR

    Edinilen bilgiye göre, YSK üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

    UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR

    HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP’ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

    BAZI İLLERDE SEÇİME GİRMİYOR

    SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs’a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.

    Etiketler: Saadet Partisi , Liste , gündem
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