YSK bir an önce görevini yapsın
Maltepe’deki toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “YSK’nın bir an önce görevini yapmasını, AK Parti iktidarından etkilenmemesini bekliyoruz” dedi.
Altay şunları söyledi: “Büyükçekmece’de seçmene taciz, Maltepe’de sayıma frenleme yapılıyor. Kontrollü bir yavaşlatma sürecini yaşıyoruz. Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nün etrafında bir abluka var. An itibarıyla, Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nde ne yapılıyor? Bize şöyle bilgiler geliyor: Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’nde polislere hazır matbu tutanak tutturulduğuna ilişkin ciddi bir duyuma sahibiz. Buradan yetkililere sesleniyorum. Emniyet müdürlüğünde vatandaşların imzalamadığı tutanakların yerine sahte tutanaklar tutulduğuna dair ciddi bilgiler var. YSK’nın bir an önce görevini yapmasını, AK Parti iktidarından etkilenmemesini bekliyoruz. AK Parti çıkamadığı sandığın içine polisi, savcıyı, sahte evrakları sokarak bu sandıktan çıkma derdindedir. Seçimler bitmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri tamamlanmıştır, Ekrem İmamoğlu 13 bin 470 oy farkla İstanbul’un belediye başkanıdır. Bunu herkesin bir an önce kabul etmesi bir zorunluluktur. CHP olarak, gerekçe ve mazeret üretmiyoruz. Şu anda iktidar milletin tercihini devlet eliyle değiştirmeye ve kendi arzu ettiği sonucu tutanaklara yansıtmaya çalışmaktadır. Biz demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Türkiye demokrasiden vazgeçmeyecek. CHP olarak demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz.
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