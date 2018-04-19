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    YSK başkanından sosyal medyada dolaşan yazıyla ilgili açıklama geldi

    AA
    19.04.2018 - 17:58 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır." açıklamasında bulundu.

    YSK Başkanı Güven, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlardaki iddialara yanıt verdi.

    Güven, açıklamasında şunları kaydetti:

    "Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığına bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

    Sosyal medyada yayılan o yazıda Yüksek Seçim Kurulu'nun 24 Haziran 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerine İyi Partinin katılamayacağına karar verdiği söylentisi yayılmıştı.

     

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    Etiketler: seçim , son dakika , gündem
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