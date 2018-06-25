YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

YSK Başkanı Güven, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Çok büyük sorunların olmadığı güzel bir seçim sonuçlandırdık. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz her seçimde, sandığın başında siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu tutmuş olduğu tutanakları eş zamanlı olarak, diğer siyasi partilerimizle paylaşıyoruz. Dün de sandıkları siyasi partilerimizle paylaştık. Bugün itibariyle gelirken yolda aldım; Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Akşam bu sisteme işlenen ve siyasi partilerle paylaştığımız sonuçları, tutanakları alt alta toplamak suretiyle biz sonuçları açıkladık.

Bizim açıkladığımız gibi, isterlerse aynı bilgiler belgeler benim açıklama yaptığım saat ve dakika itibariyle seçime katılan partilerin elinde de vardı. Onlar da aynı açıklamayı yapma imkanı vardı.

Sağlıklı bir seçim oldu, siyasi partilerle paylaştığımız bilgileri sonuçları alt alta koyarak açıkladık, açıklıyoruz.

2014 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın sandık başında tutmuş olduğu, sandık sonuç tutanakları taramak suretiyle sisteme koyuyoruz. Tüm vatandaşlarımız inceliyor. Bu seçimde tutulan ve sisteme büyük oranda işlenen tutanakları da seçim sonuçları kesinleştikten sonra vatandaşımıza açacağız. Sistem yorulmasın diye 5-10 günlük bir kesinti yaptık. Birkaç gün içinde diğer seçim sonuçlarına ilişkin inceleme imkanı vereceğiz ama bu seçimdeki sonuçları 10-11 gün sonra vatandaşlara açacağız. Ama siyasi partilere dün itibariyle yüzde 98'i açıldı. Bir kaç saat içinde siyasi partilere yüzde 100'ünü paylaşmış olacağız."