YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

Sadi Güven şunları söyledi:

''YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK’nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor.

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK PARTİ CHP MHP HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.

Bunu YSK’daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz.

Ama benden “şu dosya geldi, oy çokluğu oldu” gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey olur.''