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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

YSK Başkanı’ndan son açıklama: Süreç devam ediyor

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YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı.

Sadi Güven şunları söyledi:
''YSK’nın iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi ve bir tanesi de seçime ilişkin hazırlıklar ile seçimi yönetme görevi. Seçimin sona ermesinden itibaren yargıya ilişkin YSK’nın görevi başladı. Şu anda yaptığımız da tam bu. YSK olarak 11 yüksek mahkeme üyesi önüne gelen şikayetlerle ilgili toplanıp dosyalarla ilgili karar veriyor.

Biz bu kararı verirken yasal olarak temsilci bulundurma hakkına sahip AK PARTİ CHP MHP HDP ve İYİ Parti temsilcileri de karar verme sürecinde yapmış olduğumuz tüm toplantılarda hazır bulunuyorlar ve kurula kendi görüşlerini bildirmek suretiyle katkı veriyorlar. Kurul bu şekilde önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor. Bu süreç devam ediyor.

Şunu herkes bilmeli ki, yargı süreci içinde hakimler bakmış oldukları davalarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazlar. Sizin haber alma özgürlüğünüz var, göreviniz de tam da bu ama benden her bir dosya için haber beklemeyin. Bunu söylemeyeceğim, daha önceki seçimlerde de bunu belirttim.

Yargı sürecinden önce diğer konularda detay bilgi verdiğim halde, yargı sürecinde bakmış olduğumuz davaların içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım.

Bunu YSK’daki temsilcisi bulunan siyasi partilerden ve ilçe seçim kurullarından alabilirsiniz.

Ama benden “şu dosya geldi, oy çokluğu oldu” gibi benden detay bilgi istemeyin. Bunu daha önceki seçimlerde de vermedim. Vermem de doğru değil. Yargı sürecine aykırı bir şey olur.''

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