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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.03.2019 - 23:18, Son Güncelleme:

YSK Başkanı’ndan seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması

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YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güven açıklamasında "Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içerisinde açıklayacaklarını, sonuçların, en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacağını bildirdi.

Güven, YSK'da yaptığı açıklamada, bugün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlandığını belirterek, cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin 195 bin 784 sandıkta oylarını kullandığını söyledi.

Malatya Pütürge'de meydana gelen üzücü olayda 2, Gaziantep Şehitkamil'de ise 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Güven, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanaklarının ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanaklarının tanzim edildiğini aktaran Güven, ilçe seçim kurullarının bu tutanakları tarayarak sisteme eklediklerini ifade etti.

Güven, "Sonuçlar ve kazananlar ilçe ve il seçim kurullarınca belirlenip ilan edileceğinden bu aşamada YSK tarafından herhangi bir sonuç açıklanmayacaktır. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar ıslak internet sitemizde imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır." diye konuştu.

YSK'nin ekseriyeti siyasi parti üyelerinden oluşan sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sonuçları alt alta koyup toplamak suretiyle itiraz sürelerinin bitimini müteakip seçim sonuçlarını ilan ettiğini ve sonuçların Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Güven, kesin seçim sonuçlarını en kısa süre içinde açıklayacaklarına değindi.

Güven, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 80. maddesi ve YSK'nin 2019/58 sayılı kararına aykırı olarak yayın yasağı kalkmadan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan televizyon kanallarının sorumluları hakkında suç duyurusunda ve gereğince işlem ifası hususunda RTÜK'e ihtarda bulunulmasına karar verdiklerini bildirdi.

Güven, "Bugün de servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlemin sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup, giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir." şeklinde konuştu.

Seçimde emeği geçen siyasi partilere, YSK merkez teşkilatına, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, mühendislere, Devlet Malzeme Ofisi yönetimine, desteklerini esirgemeyen bakanlıklara, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, güvenlik güçlerine teşekkür eden Güven, seçimin ülke, millet ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Bir gazetecinin, kesin sonuçların ne zaman ilan edileceği konusunda bir süre verip veremeyeceğine yönelik sorusuna Güven, şu yanıtı verdi:

"Milletvekili seçimlerinden farklı bir süreç burada işliyor. Geçen, 2014 Mahalli İdareler Seçimine baktığımda, bir aylık bir süre sonunda ilan ettiğimizi gördük. Daha önce milletvekili seçimlerinde 11-12 gün içinde ilan ediyorduk. Burada muhtarlıklar da var. Diğer illerden, ilçelerden gelen sonuçların toparlanması bir aylık bir süreyi buluyor. Bunu çabuklaştırmak için ilçelerimiz, illerimiz ellerinden gayreti gösteriyor."

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