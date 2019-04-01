YSK Başkanı'ndan flaş seçim açıklaması
İşte YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarından satır başları:
İlçe seçim kurullarının iki gün karar verme süreci var. Ondan sonra da İl Seçim Kurulu'na itiraz hakkı veriliyor. YSK'ya itiraz başvurusu da 3 gün süresi var.
Şu an itibarıyla yüzde 80'in üzerinde sandık sonuç tutanağını, sayım döküm cetvelini, ilçe birleştirme tutanaklarını partilerle paylaştık. Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette
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