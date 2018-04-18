YSK Başkanı'ndan erken seçim açıklaması

Erken seçim kararıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Güven şunları söyledi:

HAZIRLIĞIMIZ TAM

“Meclis’ten milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili yasanın çıkmasını bekliyoruz. Bu yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu olarak biz bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur. Bu seçim için her türlü hazırlığımız tamam. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. Bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız. TBMM’den yasanın çıkıp yayınlanmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da süreci işleteceğiz. Süre sıkıntısı yoktur. Daha önce de 56 günde seçim yaptık.

İYİ PARTİ SEÇİME KATILACAK MI?

Siyasi partilerin hangi şartlar altında seçime katılacağı hususu Siyasi Partiler Kanunu’nda 36. maddede, 298 sayılı kanunun 14/11’de yazılı. Bizim bu konuda içtihatlarımız da var, internet sitemizde yazılı. Bu şartları hangi partilerin yerine getirdiği hususunu incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından evrakları, kayıtları isteyeceğiz. YSK olarak, hangi partilerin seçime katılma hakkına sahip olduğunu bu inceleme sonucunda açıklayacağız. Meclis’te seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa, kısa süre içerisinde incelememizi yapıp kamuoyuna duyururuz. Biz bir arada Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı günde olacağı için takvimi de aynı süreç içinde birlikte hazırlamayı düşünüyoruız.”

YSK NEYE GÖRE İNCELİYOR

Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesi “Siyasi partilerin seçimlere katılması” nı düzenliyor. Bu maddede, “Siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması şarttır” düzenlemesi yer alıyor. YSK, siyasi partilerin, kongre tarihlerini ve teşkilatlarının durumunu inceleyerek, seçime katılıp katılmayacaklarını karara bağlıyor. YSK, İyi Parti’nin de seçime girme yeterliliğini bu düzenleme ışığında değerlendirecek.



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