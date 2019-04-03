YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması
GeriGündem YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.04.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı.

İşte YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklamasından satır başları:

İl seçim kurullarına itiraz süreci dolayısıyla YSK'ya itiraz süreci başladı ve süreç tüm Türkiye genelinde yapılıyor. İtiraz edilmeyen yerlerde mazbatalar veriliyor, verilmek üzere. İle itiraz gelirse de il seçim kurullarımız mazbataları verecek.

Dolayısıyla bugüne kadar size açıkladığım rakamları tüm siyasi partilerle paylaşıyorum, bunlar geçici sonuçlar ve biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecinin sonucunu bekliyoruz. İstanbul’da da aynı süreç işledi. İstanbul’da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraza üzerine, bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı almışlar ve bazı seçim kurulları bu kararı uygulamaya başlamıştır.

İlçe seçim kurulu kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken, il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu kararana karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur.

İtiraz edilmesi üzerine YSK kurulu toplanarak, İstanbul il seçim kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118’nci maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden alınan maddede kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2.4.2019 tarihli kararının birinci maddesinin kaldırılmasına; iki, ilçe seçim kurulunun yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecin işlemesine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik, gereği yapılmaktadır.

Benim önüme tek tek ilçe seçim kurulu kararı gelmedi ama geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayım yeniden başladığında bir yerde bunun kesilemeyeceğine, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur.

Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar verilen ilçelerin sayım işlemini başlatılmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğine öngördük.

Bazen itiraz edenlerin değil, itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle, ilçe seçim kurulu kararları uygulanmaya başladığı andan itibaren bugüne kadarki YSK uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkması yönündedir.

İstanbul da bu yönde. Bu şekilde diğer yerlerde de muhtemelen incelemeler vardır, bize henüz bir itiraz intikal etmedi. Ama bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar olagelen hadiselerdir. İstanbul Büyükşehir olduğu için öne çıktı. Bu tamamen yasal itiraz süreci içinde yapılmış iş ve işlemlerdir.

Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak
Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak


.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    3
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika açıklaması

Olağanüstü toplantıdan flaş karar: 7 ilçede geçersiz oylar tekrar sayılacak

'CHP resmen paniğe kapıldı'

İşte İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretinin perde arkası