YSK Başkanı Muharrem Akkaya kimdir?

YSK'nın yeni Başkanı Muharrem Akkaya oldu. Akkaya, süresinin dolacağı 2023 Ocak ayına kadar YSK Başkanlığı görevini yürütecek. İşte, YSK Başkanı Muharrem Akkaya'nın biyografisi...

Muharrem Akkaya, 20 Eylül 1964'te Karabük'ün Ovacık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olan Akkaya, Karabük'te hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Hafik, Akkuş, Çerkeş, Batman, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı, Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Akkaya, 2011'de Yargıtay üyeliğine, 8 Eylül 2016'da YSK üyeliğine seçildi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi üyesi de olan Akkaya, evli ve üç çocuk babası.