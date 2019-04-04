YSK Başkanı Güven'den son dakika açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı son dakika açıklamasında "Süreç devam ediyor, olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım." ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı soruya Güven, "Açıklama yapacak bir şey yok. Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz. Daha önce takvimi size defalarca söyledim." cevabını verdi.
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