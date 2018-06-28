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    YSK Başkanı: En kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız

    AA
    28.06.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.

    Güven, YSK'ye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini hatırlattı.

    Sadi Güven, "İlçelerde ve illerdeki itirazların durumunu bilmiyoruz, inşallah en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız" dedi.

    Etiketler: seçim sonuçları , YSK Başkanı , son dakika , haberler
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