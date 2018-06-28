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YSK Başkanı: En kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklarız
AA
28.06.2018 - 11:34 | Son Güncelleme:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik itiraz sürecinin devam ettiğini, en kısa zamanda kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.
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