YSK: Ahmet Türk’e mazbatası verilsin
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Türk’e mazbata verilmesini kararlaştırdı.
YSK, AK Parti’nin KHK’lı başkanlar gibi mazbata verilmemesi talebini yerinde görmeyerek, reddetti. YSK’nın bu kararı kesin nitelik taşıyor ve Türk’e mazbatası verilecek. YSK, Mardin İl Seçim Kurulu’nun, Türk hakkındaki, “Yasa gereği kamu görevlisi olan büyükşehir belediye başkanı olduğu sırada 692 ve 697 sayılı KHK veya başka KHK gereğince KHK’ya eklenmek ve ekli listede açıkça ismi belirtilmek suretiyle kamu görevinden çıkarıldığına dair bir tespit bulunmadığı, Ahmet Türk’ün 692 ve 697 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar arasında olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine’ şeklindeki kararını yerinde gördü. YSK, AK Parti’nin kararın kaldırılması ve mazbatanın seçimi ikinci sırada bitiren AK Parti adayı Mehmet Vejdi Kahraman’a verilmesi talebini geri çevirdi.
AK Parti’nin YSK’ca reddedilen dilekçesinde, Türk’ün 16 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı’nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı anımsatılarak, bu durumun mazbatayı alarak göreve başlamasına engel olduğu iddia edildi. Dilekçede Türk’ün tutuklu olduğu sırada sağlık nedenleriyle tahliye edildiği, hakkında devam eden 14 ayrı dava, kovuşturma ve soruşturma olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Ahmet Türk 692 ve 697 Sayılı KHK’lar ile görevden uzaklaştırılmamış olsa dahi eylemleri iş bu KHK’lılar kapsamındadır. Ahmet Türk’ün sağlık durumu Mardin Belediye Başkanlığı gibi zor bir görevi ifa edebilecek derecede iyi ise tekrardan tutuklanması ile cezaevine konulması söz konusu olacaktır.”
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