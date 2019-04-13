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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
13.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

YSK: Ahmet Türk’e mazbatası verilsin

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
YSK: Ahmet Türk’e mazbatası verilsin

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), HDP’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Türk’e mazbata verilmesini kararlaştırdı.

YSK, AK Parti’nin KHK’lı başkanlar gibi mazbata verilmemesi talebini yerinde görmeyerek, reddetti. YSK’nın bu kararı kesin nitelik taşıyor ve Türk’e mazbatası verilecek. YSK, Mardin İl Seçim Kurulu’nun, Türk hakkındaki, “Yasa gereği kamu görevlisi olan büyükşehir belediye başkanı olduğu sırada 692 ve 697 sayılı KHK veya başka KHK gereğince KHK’ya eklenmek ve ekli listede açıkça ismi belirtilmek suretiyle kamu görevinden çıkarıldığına dair bir tespit bulunmadığı, Ahmet Türk’ün 692 ve 697 Sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar arasında olmadığı anlaşıldığından itirazın reddine’ şeklindeki kararını yerinde gördü. YSK, AK Parti’nin kararın kaldırılması ve mazbatanın seçimi ikinci sırada bitiren AK Parti adayı Mehmet Vejdi Kahraman’a verilmesi talebini geri çevirdi.
AK Parti’nin YSK’ca reddedilen dilekçesinde, Türk’ün 16 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı’nca geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı anımsatılarak, bu durumun mazbatayı alarak göreve başlamasına engel olduğu iddia edildi. Dilekçede Türk’ün tutuklu olduğu sırada sağlık nedenleriyle tahliye edildiği, hakkında devam eden 14 ayrı dava, kovuşturma ve soruşturma olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Ahmet Türk 692 ve 697 Sayılı KHK’lar ile görevden uzaklaştırılmamış olsa dahi eylemleri iş bu KHK’lılar kapsamındadır. Ahmet Türk’ün sağlık durumu Mardin Belediye Başkanlığı gibi zor bir görevi ifa edebilecek derecede iyi ise tekrardan tutuklanması ile cezaevine konulması söz konusu olacaktır.”

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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