YSK açıkladı: Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki propaganda konuşmaları 10 dakikayı aşmayacak

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, radyo ve televizyonda propaganda yapacak Cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu’na, propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan 2 konuşma hakkı tanınacak. Adaylar, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Adaylar propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek.

Özel radyo ve televizyonlarda adayların propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK tarafından, yerel kanal ve radyolar ise İl Seçim Kurulları tarafından denetlenecek.

Adayların propagandaları “görüntülü” ve “görüntüsüz” olarak ikiye ayrılırken, görüntüsüz propaganda, adayın konuşması, görüntülü propaganda ise Cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları, yapacakları icraatı görüntüye yer vermek suretiyle anlatmaları olarak tarif edildi. Cumhurbaşkanı adayları ilk gün veya son gün görüntülü propaganda yapabilecek.

Propaganda sıraları kura ile belirlenecek

Propaganda için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının yayın sıraları, adayların birer temsilcisi ve TRT temsilcisinin önünde Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak kura ile saptanacak.

Başvuru için son tarih 6 Haziran

Radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyen adayların taleplerini 6 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar bildirmeleri gerekirken, ad çekme işlemi ise 7 Haziran Perşembe günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Seçimin ikinci tura kalması durumunda ise adaylar 1 Temmuz Pazar günü saat 17.00’ye kadar YSK’ya taleplerini bildirecek. Ad çekme işlemi de 2 Temmuz Pazartesi günü saat 15.00’te yapılacak.

Propagandalar 17-23 Haziran arasında yapılacak

Adayların propagandalarını 17 Haziran Pazar günü ile 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacakları bildirilirken, seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi.



