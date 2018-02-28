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    YSK 549 memur alacak – YSK memur alımı başvuru şartları neler?

    Hürriyet Haber
    28.02.2018 - 16:56 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) lise, önlisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 549 memur alımı yapacağını duyurdu. YSK'nın personel alımına başvuracak adayların KPSS'den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS'den en yüksek puan alan 5 katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak Peki YSK memur alımı başvuru şartları neler?

    Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ‘Açıktan Personel Alım’ ilanı yayımlandı. YSK memur alımı başvuruları, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın kurumsal internet sitesinde (www.ysk.gov.tr) yer alan müracaat formu kullanılarak gerçekleştirilecek. Başvuru işlemini uygun şekilde yaparak tamamlayan adaylara başvuru kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak verilecek. 2016 KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacak. Peki YSK memur alımı başvuru şartları neler?

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Genel Şartlar - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak,

    - İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

    - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

    - 2016 Yılı Kamu Personel Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

     YSK MEMUR ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

    Ayrıca söz konusu personel alım ilanında "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, teknisyen, bilgisayar işletmeni, VHKİ, arşiv memuru, sekreter, bekçi, şoför, hizmetli, dağıtıcı, teknisyen ve zabıt katibi" kadroları için branş dağılımı yayımlandı. YSK memur alımı için genel şartların yanı sıra özel şartlar da aranıyor. Adaylar özel şartlara aşağıdaki başvuru kılavuzundan ulaşabilirler. 

    YSK MEMUR ALIMI KILAVUZU

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