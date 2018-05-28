YSK 144 bin seçmeni taşıdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her valilikten gelen talebi, yasadaki ‘seçim güvenliği’, ‘seçmenin özgür iradesiyle oy kullanmasının temini’, ‘seçmen sayısı’ ve ‘mesafe’ (azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği mesafe) kriterlerine göre değerlendirdi. Toplam 56 milyon 342 bin 263 seçmenin 144 bininin taşınmasına ilişkin YSK kararları, 16 Mart tarihli Seçim Yasası değişikliğine dayandırıldı. Bu düzenlemeye göre valilikler seçimden bir ay öncesine kadar sandık taşıma ve birleştirme talep edebiliyor ve YSK da bu yetkisini kullanabiliyor. YSK 19 valilikten gelen taşıma ve birleştirme taleplerini bu yasaya dayanarak kısmen ya da tamamen kabul etti. CHP, sandık taşımaya dayanak olan Seçim Kanunu değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü. AYM, perşembe günü iptal istemini görüşecek.

5 KİLOMETREYİ ESAS ALDIK

YSK Başkanı Güven, 24 Haziran’da yapılacak seçimde, taşınmasına karar verilen sandıklardaki seçmen sayısının 144 bin olduğunu açıklarken “Sandıkların taşınması ilk kez olmuyor” dedi. “Seçmenin çok fazla mağdur olmamasına dikkat ederek böyle bir karar verdik” diyen Güven şöyle devam etti:

“Yasada belirtildiği gibi birkaç kriteri esas aldık. Güvenlik önemli ama seçmenin hür iradesiyle sandığa gitmesi de çok önemli. İradenin sandığa yansıması gerekir. Azami olarak seçmenlerin yürüyebileceği 5 kilometreyi esas aldık. Ama bu, tümü için 5 kilometre anlamına gelmesin. Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Bunların yarısının mesafesi 2.5 kilometre. ”

‘MİNİBÜS BİLE YOK’

HDP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, sandık taşıma kararları yüzünden seçmenlerin oy vermeye gidemeyeceklerini savundu. Tiryaki, “Kararın doğrudan HDP’li seçmenleri hedef aldığını düşünüyoruz. Hakkâri başta, köylerdeki sandıklar 5 kilometrelik mesafe esas alınarak birleştirildi. Bu köylerde oturanlar, kadınlar, yaşlılar, hastalar o merkezlere nasıl gidecek? Çoğunda minibüs bile yok. En az yüzde 20’si oy kullanmaktan cayar” dedi.