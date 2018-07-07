YSK '13'üncü' ibaresini çıkardı

YSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla belirlendiği ilk seçim olan 10 Ağustos 2014’te sandıktan Erdoğan birinci çıkmıştı. YSK, cumhurbaşkanı görevi yapan kişi sayısı hesabıyla Erdoğan’ın, ‘Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı’ olduğunu ilan etmişti. Bu belirlemeye de TBMM’den bir itiraz gelmemişti. 24 Haziran seçiminden sonra da YSK, halkoyuyla yapılan ikinci seçimi kazanan Erdoğan’ı ‘13. Türkiye Cumhurbaşkanı’ olarak ilan etti. Mazbata YSK Başkanı Sadi Güven tarafından TBMM Başkanı Kahraman’a takdim edildi.



KAHRAMAN’DAN YAZI

Mazbatanın tesliminden bir gün sonra Meclis Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla YSK’ya bir yazı gönderildi. Yazıda, “Yazınız ekindeki tutanakta (mazbatada) ’13’ rakamına, Cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür. Bu sebeple ’13’ rakamıyla ilgili tereddütler hâsıl olmuştur. Konunun tekrar değerlendirilerek bu tereddüdün kaldırılmasını rica ederim” denildi.



Bu başvuru üzerine YSK, yeniden mazbata düzenlerken kararda “Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayılı kararının 3. maddesinde yer alan ‘13.’ ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine...” ifadesi yer aldı.