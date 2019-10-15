YPG’liler hapisteki DEAŞ’lıları bıraktı
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekâtıyla gündeme gelen DEAŞ’lı mahkûmların serbest bırakılmasına ilişkin olarak, “Bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesiydi. Gittiğimiz zaman bunun YPG’liler tarafından boşaltıldığını, buradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük” dedi.
Akar, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretinin ardından gazetecilere şu bilgileri verdi: “DEAŞ konusunda bildiğiniz gibi bir hapishane meselesi var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesiydi. Gittiğimiz zaman bunun YPG’liler tarafından boşaltıldığını, buradaki DEAŞ’ların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye devam edeceğiz.”
PKK/ YPG’li teröristlerin DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin ‘boş’ görüntüleri ortaya çıktı. Tel Abyad merkezindeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken, yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. Hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri de görüntülere yansıdı.
TERÖR TÜNELLERİ
TEL Abyad ve Resulayn’da ağırlıklı olarak dış mahallelerde yer yer meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Tel Abyad’da el yapımı patlayıcılar ve bubi tuzakları tespit edilerek etkisiz hale getirildi. PYD/YPG unsurlarının karargâh olarak kullandığı ve mühimmat yığdığı evler de belirlenerek hepsi tek tek imha edildi. Temizlik çalışmasında terör örgütünün çok sayıda birbiriyle bağlantılı beton tünelleri de ortaya çıkarıldı. Resulayn’ın doğu bölgesinden Türkiye tarafına havan fırlatılan yerler de top atışlarıyla imha edildi. SMO, Resulayn ve Tel Abyad’ın bazı cadde ve sokaklarda devriye yaparken, kontrol noktaları da oluşturdu. SMO, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’den görülebilecek noktalara da bayrak astı. Resulayn ve Tel Abyad’da kalan sivillere yönelik insani yardım içinde çalışma başlatılarak, sivillerin gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.
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