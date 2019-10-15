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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ANKARA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YPG’liler hapisteki DEAŞ’lıları bıraktı

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YPG’liler hapisteki DEAŞ’lıları bıraktı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı harekâtıyla gündeme gelen DEAŞ’lı mahkûmların serbest bırakılmasına ilişkin olarak, “Bölgemizde bir tek hapishane vardı, DEAŞ hapishanesiydi. Gittiğimiz zaman bunun YPG’liler tarafından boşaltıldığını, buradaki DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük” dedi.

Akar, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretinin ardından gazetecilere şu bilgileri verdi: “DEAŞ konusunda bildiğiniz gibi bir hapishane meselesi var. Bu hapishanelerle ilgili de biz elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Ancak bölgemizde bir tek hapishane vardı DEAŞ hapishanesiydi. Gittiğimiz zaman bunun YPG’liler tarafından boşaltıldığını, buradaki DEAŞ’ların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik ve ilgili muhataplarla bunları görüştük, görüşmeye devam edeceğiz.”

YPG’liler hapisteki DEAŞ’lıları bıraktı

PKK/ YPG’li teröristlerin DEAŞ’lıları serbest bıraktığı hapishanenin ‘boş’ görüntüleri ortaya çıktı.  Tel Abyad merkezindeki hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken, yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti. Hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri de görüntülere yansıdı.

YPG’liler hapisteki DEAŞ’lıları bıraktı

TERÖR TÜNELLERİ

TEL Abyad ve Resulayn’da ağırlıklı olarak dış mahallelerde yer yer meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Tel Abyad’da el yapımı patlayıcılar ve bubi tuzakları tespit edilerek etkisiz hale getirildi. PYD/YPG unsurlarının karargâh olarak kullandığı ve mühimmat yığdığı evler de belirlenerek hepsi tek tek imha edildi. Temizlik çalışmasında terör örgütünün çok sayıda birbiriyle bağlantılı beton tünelleri de ortaya çıkarıldı. Resulayn’ın doğu bölgesinden Türkiye tarafına havan fırlatılan yerler de top atışlarıyla imha edildi. SMO, Resulayn ve Tel Abyad’ın bazı cadde ve sokaklarda devriye yaparken, kontrol noktaları da oluşturdu. SMO, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’den görülebilecek noktalara da bayrak astı. Resulayn ve Tel Abyad’da kalan sivillere yönelik insani yardım içinde çalışma başlatılarak, sivillerin gıda ve sağlık ihtiyaçları karşılandı.

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