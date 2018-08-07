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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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07.08.2018 - 15:11, Son Güncelleme:

YPG'den Afrin'de korkunç infaz!

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YPG'den Afrin'de korkunç infaz!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği başarılı operasyonlar sonrasında terör örgütü PKK ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin elinden alınan Afrin'de sivil yönetim kurulurken bir yandan da kentte normalleşme süreci başlatılmıştı. Ancak kentte istikrarsızlık ortamı oluşturmak isteyen terör örgütü kentin sivil meclis üyesi Ekaş Hacı Ahmet Ali'yi dün kaçırarak öldürdüğü öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre geçtiğimiz hafta Afrin kent merkezine bombalı araçlar sokmak üzere girişimlerde bulunan ancak TSK ve MİT’in özel operasyonları neticesinde engellenen eylemlerin ardından terör örgütü kentin sivil yönetimi ve yöneticilerini tehdit girişimleri başlattığı öğrenildi.

Kentin sivil yönetimini istikrarsızlaştırmak için harekete geçen terör örgütü PKK’nın Afrin’i istikrarsızlaştırmak ve kentte suikastlar düzenlemek üzere YPG’ye bağlı "Zeytin Gazabı" adındaki silahlı grup kurduğu ve daha önce kentte bıraktığı hücrelerden destek alarak kentte sızmaya çalıştığı bilgileri geliyor.

Bölgedeki güvenlik kaynakları şu ana kadar 18 sızma girişiminin yerel ve teknik istihbarat desteği ile engellendiğini belirttiler.

Bugün sabah saatlerinde evinden Afrin’in Dersivane köyüne doğru hareket eden Afrin kent meclisi üyesi Ekaş Hacı Ahmet Ali’yi seyir halinde iken kaçırıldığı ve infaz ettiği belirtiliyor.

Bölgedeki kaynaklar terör örgütünün infaz görüntülerini bölgede korku yaratmak üzere terör örgütü DEAŞ’ın başvurduğu 'infazın sosyal medya da görüntülerinin yayınlanması' yönetimine başvurduğunu ve bölgeyi istikrarsızlaştırma hevesindeki terör örgütünün infaz edilen sivil yöneticileri ajanlık yapmakla suçladıkları öğrenildi.

 

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