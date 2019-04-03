YPG/PKK'ya "bahar" darbesi
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik mart ayında düzenlenen başarılı operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 45 terörist etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe indirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.
Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, soğuk hava ve karla kaplı zeminler başta olmak üzere olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ilkbahar mevsiminin ilk ayında da ağır darbe vurdu.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-31 Mart 2019 tarihleri arasında yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 45 terörist etkisiz hale getirildi.
Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 602 şüpheliden 100'ü tutuklandı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri ise sürüyor.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Mart ayında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 8 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.
PKK'NIN TEPE KADROSUNA AĞIR DARBE
MİT ve TSK'nin ortak operasyonunda, PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler, Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından yürütülen ortak operasyonda, 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşılarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, Altun'un yanı sıra PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da etkisizleştirildi. Bu teröristlerden hava harekatında yaralanan Altun'un akıbetinin bilinmediği belirtildi.
TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR EDİLDİ
TSK, mart ayında Irak'ın kuzeyine yönelik hava harekatları düzenledi.
Kandil, Avaşin-Basyan, Metina, Sinat-Haftanin ve Zap'a yönelik düzenlenen hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın çok sayıda silah mevzisi, sığınak, barınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi.
Harekatlarda teröristlerin barınma yerleri, silah ve mühimmatları imha edilerek bölücü terör örgütünün lojistik kaynaklarına ağır darbe indirildi.
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