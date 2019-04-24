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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
24.04.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Türkiye'ye karşı yeni oluşum kurdular!

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Türkiye'ye karşı yeni oluşum kurdular!

YPG/PKK, Suriye'de işgalindeki bölgelerde Ermeni kökenlerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden yeni bir terör oluşumu kurdu.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde saflarındaki Ermeni kökenlilerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden yeni bir oluşum kurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etti.

Örgüt, oluşuma, safında çatışırken ölen Ermeni kökenli Nubar Ozanyan'ın ismini verdi.

Kuruluş ilanında sözde tabur, "'Rojava’yı' Türkiye'ye karşı savunmayı" amaçladıklarını duyurdu.

Yaklaşık 90 kişiden oluşan sözde taburun YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı, Haseke, Resulayn ve Amude'de faaliyet göstereceği, Türkiye sınırında Tel Abyad, Aynularab ve Resulayn bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

Terörist Ozanyan, Türkiye’de suikast, bombalama ve güvenlik güçleri ile çatışmalara giren TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak YPG/PKK saflarında savaşırken 2017'de ölmüştü.

Oluşum, terör örgütü ASALA'yı "öncüsü" olarak tanımlıyor.

Kuruluş toplantıları sırasında, Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüldü. 

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