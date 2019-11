YPG okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik taciz/saldırılarına devam ettiği, bombalı terör saldırıları düzenlediği belirtildi.



Açıklamada, PKK/YPG'nin Tel Abyad'ın Curn köyüne attığı havanlarla okulu vurduğu, 3 sivilin yaşamını yitirdiği ve çocuklarla beraber 8 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

The PKK/YPG who continued their harassments and attacks, and conducted bombings in the Op Peace Spring area have now targetted a school in Tel Abyad's Curn village. 3 innocent civilians died and 8 civilians including children were injured. pic.twitter.com/JnhNqrBcWs