YPG mevzi kazmaya devam ediyor
Suriye'de Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin gecikmemesi için Türkiye ABD’ye en üst düzeyde mesajlar vermeye devam ederken, bölgeye hâkim olan terör örgütü PYD/YPG ise sınır hattında mevzi kazmayı sürdürüyor.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı da öne sürüldü.
ORTAK DEVRİYE
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), ABD ve terör örgütü YPG’ye bağlı unsurların Türkiye sınırındaki Resulayn bölgesinde ortak devriye düzenlediğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayanan haberde, Ceylanpınar’ın karşısında yapılan söz konusu devriyenin ABD ile Türkiye arasındaki ‘güvenli bölge’ anlaşması kapsamında yapıldığının tahmin edildiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ABD bayraklı askeri araçların terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ne ait araçlarla birlikte devriye yaptığı görülüyor.
ABD’DEN 200 ARAÇ
Öte yandan Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye’den görüntülendi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde, önceki gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda kapalı TIR’lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü.
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