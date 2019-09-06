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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA-DHA
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

YPG mevzi kazmaya devam ediyor

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YPG mevzi kazmaya devam ediyor

Suriye'de Fırat’ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgenin gecikmemesi için Türkiye ABD’ye en üst düzeyde mesajlar vermeye devam ederken, bölgeye hâkim olan terör örgütü PYD/YPG ise sınır hattında mevzi kazmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad ile Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’da teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı da öne sürüldü.

ORTAK DEVRİYE

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), ABD ve terör örgütü YPG’ye bağlı unsurların Türkiye sınırındaki Resulayn bölgesinde ortak devriye düzenlediğini duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne dayanan haberde, Ceylanpınar’ın karşısında yapılan söz konusu devriyenin ABD ile Türkiye arasındaki ‘güvenli bölge’ anlaşması kapsamında yapıldığının tahmin edildiği ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ABD bayraklı askeri araçların terör örgütü YPG’nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ne ait araçlarla birlikte devriye yaptığı görülüyor.

ABD’DEN 200 ARAÇ

Öte yandan Irak yönünden gelen ve ABD tarafından gönderildiği belirtilen 200 araçlık konvoy, Suriye’nin Kamışlı kentinden geçerken Türkiye’den görüntülendi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentinde, önceki gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden geldiği belirlenen ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülenen 200 araçlık konvoyda kapalı TIR’lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. 

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