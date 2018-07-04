YPG Menbiç’ten çekiliyor

SİLAHLARI DA TESLİM EDECEK

Hürriyet’e bilgi veren güvenlik kaynakları, bölgede hareketlilik olduğunu, ancak çekilmenin hızla yapıldığı ve planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağını söylemenin şu an için mümkün olmadığını ifade ettiler. Uzlaşma uyarınca YPG’nin çekilirken, ABD’nin daha önce verdiği silahları da geri vermesi şartının bulunduğuna dikkat çeken aynı kaynaklar, “Menbiç’teki silahlarla ilgili elimizde tam net bilgiler yok. Silahı ABD verdi, toplayan da ABD olacak. Bize toplamaya başladıklarını söylüyorlar. Ancak ne tür silah ve mühimmat verildiğine dair ayrıntılı bilgi yok. İleriki aşamalarda bu ayrıntılara ulaşmayı umut ediyoruz. Çünkü ABD, toplanan silahlarla ilgili Türk tarafını da bilgilendireceğini taahhüt etmişti” değerlendirmesinde bulundu.

ÇEKİLME süreci başlarken Menbiç Askeri Meclisi Sorumlusu Şervan Derviş önceki gün Menbiç ile El Bab sınırı arasındaki mevzilerde ABD ve Fransız askerlerini taşıyan zırhlı araçların görüntülerini “Menbiç’te ön cephede uluslararası koalisyondaki Fransız ve ABD askerlerinin devriye fotoğrafları” mesajıyla paylaştı.

ÖNCE DANIŞMANLAR

ABD’nin öncülüğünde DEAŞ’a karşı kurulan uluslararası koalisyon kapsamında Washington, çoğunluğunu YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) sahada önemli bir ortak olarak görüp silah, mühimmat ve lojistik destek vermişti. Washington ile Ankara arasındaki uzlaşmadan hemen sonra YPG’den yapılan açıklamada da, örgütün önce Menbiç’teki askeri danışmanlarını çekmeye karar verdiği öne sürülmüştü.

ORTAK DEVRİYE PLANI

Uzlaşma uyarınca 18 Haziran’da TSK ve ABD askerleri Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta birbirinden bağımsız olarak ‘tekil devriye’ye başlamıştı. TSK unsurları şimdiye kadar söz konusu hatta 9 devriye yaptı. ABD ile koordineli yürütülen bağımsız devriyenin ileriki aşamada ‘ortak devriye’ye dönüştürülmesi planlanıyor.

ABD tarafı, Suriye’de destek verdikleri YPG/PKK güçlerinin çekilmeye başladığını duyurdu. Bu arada ABD’li iki senatörün üç gün önce Menbiç’te YPG/PKK güçleriyle bir arada fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

90 GÜNDE TAMAMLANACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında 4 Haziran’da varılan uzlaşmaya göre YPG, 90 gün içinde Menbiç’ten çekilmeyi tamamlayacak. ABD tarafının “Çekilme tamamlandı” beyanı yeterli olmayacak, çekilmenin sona erdiğini TSK unsurları da gözlemleyerek teyit edecek. YPG’nin tamamen çekilmesinin ardından yönetim 2012’den önceki demografik yapıya göre oluşturulacak yerel yönetime bırakılacak.