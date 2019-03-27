Yozgat'taki FETÖ/PDY operasyonu
Yozgat merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler M.Ş, M.A.Y. ve G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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