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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)
15.06.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

Yozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

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Yozgat’ta sel sonrası hasar tespitine başlandı

YOZGAT'ta dün akşam etkili olan şiddetli yağmur ve yol açtığı su taşkınlarının kentte yarattığı hasar, havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Hasar tespit çalışmaları sabah saatlerinde başladı.

Yozgat ve köylerinde etkili olan yağmur yağışı su taşkınlarına neden oldu. Yollardan aşan sel suları, trafik akışını aksattı. Merkeze bağlı Çalılı, Gökçekışla, Başınayayla, Topçu, Başıbüyüklü köylerinde ekili alanlar hasar gördü, evleri su bastı. Çalılı Köyü’nde evleri ve sebze bahçeleri sel sularından etkilenen köylüler, sabah saatlerinde evlerine dolan çamurları temizledi.

Evine sel suları dolan Osman Koç, sebze bahçelerinin tamamen çamurla kaplandığını belirterek, "Evimizde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Evin içerisinde 50 santim çamur vardı ve temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

‘GEÇİMİMİZ BU BAHÇEYE BAĞLIYDI, SEBZELERİN TAMAMI YOK OLDU’

Sel sularının geldiğini akrabalarının haber vermesiyle öğrenen ve evlerinden son anda çıktıklarını ifade eden 60 yaşındaki Meryem Tuygun, 6 dekarlık bahçesine ektiği çeşitli sebzelerin tamamının yok olduğunu ifade ederek, "Geçimimiz tamamen bu bahçeye bağlıydı. Torunlarımız kullandığı ATV motor, çapa makinesi ve su motoru da sel sularına kapılmış. Ne yapacağız bilemiyorum" diye konuştu.

Gökçekışla Köyü’nde yaşayan Süleyman Kandamir ise "Evin içerisindeki eşyalar tamamen çamur içerisinde. 8 dekarlık bahçemizde de hiçbir şey kalmadı" dedi. Sel sularını dolduğu tavuk kümesinde 535 tavuğun telef olan Gülhan Karaca da "Sel suları sabah saatlerine kadar aktı. Seraların beton destekleri yıkıldı. Sel sularının önünde hiçbir şeyin duramayacağını gördük" diye konuştu.

Su taşkınlarından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı.  

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