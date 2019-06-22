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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
22.06.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Yozgat'ta en güzel halı saha

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Yozgat'ta en güzel halı saha

Yozgat'ta bir grup çocuk, evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü vermeye çalıştıkları mahalledeki boş arsada futbol oynuyor.

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  • Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar
  • Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar
  • Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar
  • Eski halı ve kilimlerle kendi halı sahalarını yaptılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yozgat'ta yaz tatiline giren öğrenciler, futbol oynamak ve boş vakitlerini değerlendirmek için mahallede bulunan boş arsayı büyüklerinin de yardımıyla temizleyip düzenledi.

Taşlardan kale direkleri yapan çocuklar, zemini sert arsada düşüp yararlanmamak için etraftan topladıkları ve evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek kendilerine "halı saha" yaptı.

Çocuklardan Arda Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş arsaya daha önce araç park edildiğini belirterek, "Belediye kaldırım yapınca araçlar park yapamadı, biz de burasını düzenleyip kendimize futbol sahası yaptık. Daha sonra da evden getirdiğimiz halıları sererek kendimize halı saha oluşturduk." dedi.

Açıkgöz, futbol oynadıkları alanın eve yakın olmasından dolayı oyun oynamak için ailelerinden daha rahat izin aldıklarını belirterek, "Oyun oynarken düşünce halılardan dolayı yaralanmıyoruz. Yağmur yağarsa halıları topluyor, yağmur kesilince tekrar seriyoruz. Belediyeden, burayı halı saha yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sekizinci sınıfa geçen Emirhan Kapusuz da futbol oynadıkları alanın boş bir arsa olduğunu, temizleyip, kale kurduklarını dile getirdi. 
Mehmet Emin Bozkurt ise halıların arasında boşluklar olduğunu o boşlukları da kapatacaklarını anlattı. 

Mahalle sakinlerinden Abdulkadir Özer (65) de torunu ve arkadaşlarının okullar tatil olduktan sonra başka yerlere gitmediklerini, kendi yaptıkları sahada futbol oynadıklarını aktararak bu sayede çocukların gözlerinin önünde bulunduğunu ifade etti. 

Özer, çocukların oynaması için mahallelerinde güzel bir çim veya halı sahaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Burası taşlı bir yerdi, çocuklar taşları temizledi, biz de elimizden geldiğince yardım ettik, kazma, kürek, el arabası verdik. Kendi imkanlarıyla saha yaptılar. Medeni cesaretleri var, güzel top da oynuyorlar, boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Temin ettikleri halıları serdiler, biz de çocukları destekliyoruz, zaman zaman gelip oyunlarını izliyoruz." 

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