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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
17.07.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Yozgat'ta bulundu... Şaşkına çevirdi

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Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

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  • Yozgatta mamut fosili bulundu
  • Yozgatta mamut fosili bulundu
  • Yozgatta mamut fosili bulundu
  • Yozgatta mamut fosili bulundu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye alındığını bildirdi.

Kentin değişik yerlerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, "Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı." diye konuştu.
Şenyurt, fosilin 8 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönemde yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını umuyoruz. Fosiller birçok müzede sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik müzelerde sergilenen çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinazor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişiyle ilgili çalışmaları geliştireceğiz."

Fosili tarlasında bulan çiftçi Alper Düşünceli de tarlasını işlerken pulluğa bir taşın takıldığını anlattı.

Taşı incelediğinde diş yapısını fark ettiğini ifade eden Düşünceli, "Ben de ilgili kurum olarak bu fosili müze müdürlüğümüze teslim ettim. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

 

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