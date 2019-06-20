Yozgat - Ankara - Samsun kara yolu trafiğe açıldı
Kırıkkale'de 2 gün önce şiddetli yağan yağmur nedeniyle Yozgat - Ankara - Samsun kara yolundaki beton menfezin çökmesi sonucu tek taraflı olarak trafiğe kapanan yol, 1 günlük çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kırıkkale’nin Delice İlçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde 2 gün önce etkili yağan yağmur sonrasında Yozgat - Ankara - Samsun kara yolunun altından geçen beton menfezin çökmesi sonucu yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Araçların geçişi ise trafik polisi kontrolünde alternatif yollardan sağlandı.
Selin zarar verdiği bölgede 1 günlük çalışma yapan Karayolları ekipleri, beton menfezi onardı, iş makineleriyle çöken yolda asfalt kaplama yaptı.
Daha sonra yapılan yol onarım çalışmalarının ardından Yozgat - Ankara - Samsun kara yolu yeniden araç trafiğine açıldı.
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