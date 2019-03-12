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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

YouTuber görüntüledi, ismi gizleniyor! Toprak dolu yüzlerce çuval...

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Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan esrarengiz Delikli Tepe ve içindeki gizli tünelin haberlerde yer almasının ardından bir YouTuber gizlice girdiği geçitte kaçak kazıyı görüntüledi.

Hafik ilçesi Durulmuş köyünde bulunan Delikli Tepe höyüğünün tepe kısmında bulunan gizli insan yapımı esrarengiz tünelin basında yer almasının ardından tünel macera arayanların uğrak yeri oldu.

İsmini gizli tutan bir YouTuber, asırlardır var olan ancak neden ve kimler tarafından açıldığı bilinmeyen tünelin sırrını çözmek için gizlice tünele girdi. Gece vakti tek başına höyüğe tırmanan kişi dikkat çekmemek için tünele girene kadar ışık kullanmadı.

Tehlikeli olmasına rağmen tünele giren YouTuber, tünele girdikten sonra tepe ışığını yakarak tünelin içerisini görüntüledi. 55 metre derinliğe kadar inmeyi başaran YouTuber, tünelde yapılan kaçak bir kazıyı da görüntülemeyi başardı.

YouTuber görüntüledi, ismi gizleniyor Toprak dolu yüzlerce çuval...
TOPRAK DOLU YÜZLERCE ÇUVAL İSTİFLENMİŞ

Define arayan kaçakçılar tarafından yapıldığı tahmin edilen kazıda toprak dolu yüzlerce çuvalın tünelin içerisinde istiflendiği görüldü. Kaçak kazı yapanların tünelin içerisinde bıraktıkları su şişelerinin üzerindeki son kullanma tarihlerinden, izinsiz kazının 2017 yılında gerçekleştiği anlaşıldı. İsmi gizli tutan YouTuber tünelin içerisinde çekmiş olduğu bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

YouTuber görüntüledi, ismi gizleniyor Toprak dolu yüzlerce çuval...
İNCELEME BAŞLATILDI

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından tünelde gerçekleştirilen izinsiz kazı ile ilgili inceleme başlatıldı.

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