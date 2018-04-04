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    Youtube saldırganı Nasim Aghdam kimdir, kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Youtube saldırganının Nasim Aghdam olduğu iddia edildi. veganlık, hayvan hakları, spor ve Pers kültürü konusunda Youtube videoları çektiği ortaya çıkan Nasim Aghdam’ın hayatı merak konusu oldu. Peki 2011’den beri 'Nasim Wonder1' lakabıyla video çektiği belirtilen Nasim Aghdam kimdir?

    Dünya sosyal medya platformu YouTube’a düzenlenen saldırıyı konuşuyor…Amerika’da gerçekleşen saldırıda 3 kişiyi yaralayan ve daha sonra intihar ettiği belirlenen saldırganın Güney California’da yaşayan Nasim Aghdam olduğu iddia edildi. YouTube’un ofisinde silahlı saldırı düzenleyen Nasim Aghdam’ın geçmişimde enteresan bilgiler yer alıyor.

    Amerikan basınında ismi “şüpheli” olarak açıklanan Nasim Aghdam, 39 yaşında. İran asıllı bir Amerikalı olan Nasim Aghdam’ın YouTube üzerinde veganlık, hayvan hakları, spor ve Pers kültürüyle ilgili videoları yer alıyor. Nasim Aghdam'ın ocak ayında kendi kanalında yayımladığı görüntüsünde, YouTube'un kendisine "ayrımcılık" uygulayarak videolarını filtrelediğini ve kendi Farsça kanalı "Nasime Sabz"ı hedef aldığını öne sürdüğü belirtildi. Aghdam'ın Tarkan hakkında video çektiği ve Tarkan hayranı olduğu ortaya çıktı.

     

    Etiketler: Youtube saldırganı , Nasim Aghdam kimdir , SeoHaber , NoMobil , gündem
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