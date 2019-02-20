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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
20.02.2019 - 18:31, Son Güncelleme:

Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi

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Youtube hesabında yayınladı, cezayı yedi

Bartın’ın İnkumu tatil bölgesinde İskele Mahallesi'nde “Havai Fişekle Ateş Etmek” konulu video çeken Youtuber Berat Toksöz, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza yedi. Toksöz’ün havai fişekle atış yaptığı anlar ise Youtube sayfasında yayınladığı videodan tespit edildi.

Olay, İnkumu'nun İskele Mahallesi sahilinde meydana geldi. İnkumu’nda yükselen patlama sesleri üzerine jandarma ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Bu sırada sahilde çekim yapan Berat Toksöz jandarma ekiplerine torpil tarzı patlatıcı patlattığını ve seslerin bundan kaynaklandığını beyan etti. Gerçek ise günler sonra Berat Toksöz’ün o anlarda çektiği video ile ortaya çıktı. Berat Toksöz, “Havai Fişekle Ateş Etmek” başlığı ve “Jandarmaya Yakalandık” notuyla çektiği videoyu Youtube sayfasına yükledi. Video görüntülerde Toksöz’ün havai fişekle ateş denemesi saniye saniye kayıt altında olunca jandarma ekiplerince Toksöz’e 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza kesildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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