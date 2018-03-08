YouTube'dan Kadınlar Günü için anlamlı video: Cinsiyet eşitliği aranıyor

Dünya Kadınlar Günü için özel tasarım bir doodle hazırlayan Google, Youtube üzerinden ‘Cinsiyet eşitliği aranıyor’ videosu yayımladı. "Google Arama Trendleri verileri, dünyanın cinsiyet eşitliğini her zamankinden daha fazla aradığını göstermektedir. # IWD2018'de, daha eşit bir dünyayı savunan anları, hikayeleri ve kişileri kutlayalım. Bu yıl kadınlar arasında en çok aranan trendleri keşfedin." Notuyla paylaşılan video kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Dünya Kadınlar Günü 2018’de 12 farklı hikaye ile Doodle oldu

Doodle’lar ile arama motorunu renklendiren Google bu sefer Dünya Kadınlar Günü Doodle’ı ile gündemde. Google her yıl olduğu gibi bu senede Dünya Kadınlar Günü için özel bir doodle hazırladı. 2018 yılı için yayınlanan Doodle dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan kadınların gönderdiği hikayeler üzerine kuruldu. 12 farklı hikayenin yer aldığı Doodle’da; aşk, güven, mücadele ve hastalık gibi konular ele alınmış.



