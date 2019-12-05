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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
05.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Yosun tutan tarih sonunda kurtulacak

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Yosun tutan tarih sonunda kurtulacak

İZMİR’de yapılmak istenen iş merkezi temelinde, Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi. Ancak kalıntıların korunması için herhangi bir çalışma yapılmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hazırladığı proje ile 3 yıl boyunca su içerisinde kalan ve yosun tutan tarihi kalıntıları, Antik Yunan ve Roma pazarı ile şehir merkezinin kalıntılarının bulunduğu Basmane semtindeki açık hava müzesi Agora gibi sergileyecek. Küçük bir alan da camla kapatılacak.

Konak ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü'ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap-işlet-devret modeli ile 2016 yılında ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma tarafından 12 Haziran 2016 tarihinde, çalışmalara başlandı. Binayı yıkarak, yerine alışveriş merkezi kurmak isteyen firma yetkilileri, beklemediği durumla karşılaştı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmaları sırasında, binanın zemininde tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar durduruldu.

Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerde, ortaya çıkan yapının Milattan Sonra 2'nci yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından önceki aylarda yapılan toplantıda, tarihi kalıntıların aynı zamanda Smyrna Antik Kenti Limanı yerleşimi hakkında da yeni tarihsel bilgiler verdiğini, bu nedenle söz konusu yapının yerinde korunmasının önemli olduğu belirtildi.

Uzun bir süredir sular altında kalan ve yosun tutan, bakım yapılmadığı için çevresinde otlar yükselen kalıntıları  DHA geçen aylarda haberi 'Yosun tutan tarih' başlığı ile ülke gündemine taşıdı. 

AGORA GİBİ SERGİLENECEK

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün alana dair uygulama projesi hazırladığı ve gerekli birimlerden ön onayların alındığı kaydedildi. Hazırlanan projenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulacağı öğrenildi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı projenin hayata geçmesi halinde, bölgede inşaat yapılmayacak.

Kalıntılar, Antik Yunan ve Roma pazarı ile şehir merkezinin kalıntılarının bulunduğu Basmane semtindeki açık hava müzesi Agora gibi sergilenecek. Küçük bir alan da camla kapatılacak.

‘TARİHİ DEĞER KORUNMALI’

UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapılan Kemeraltı Çarşısı’nın hemen yanında bulunan Antik Roma dönemine ait kalıntıların korunması gerektiğini söyleyen Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Eğer buradaki kalıntılar farklı bir yere taşınacaksa, otopark yapılabilir. Böylece Kemeraltı değerini bulacak. Kemeraltı’nın nefes alacak yerlere ihtiyacı var. Burada eskisi gibi yüksek katlı bina yapılmasın. Kemeraltı’nda dükkandan bol bir şey yok.

Buraya yeni bürolar açmasınlar. Öyle bir yanlış yapmasınlar. Turistler, tarihi çarşıya buradan girerek, kalıntılar görmeli. Yok, eğer illa bina yapacaklarsa, yedi katlı bir iş hanı yerine otopark yapılsın" dedi.

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